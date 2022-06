Świat Antyków w Trzebnicy. Wiklina, meble, zabawki, bibeloty. Zobaczcie jakie cuda można tu znaleźć [ZDJĘCIA] Bartosz Skulimowski

Świat Antyków w Trzebnicy rozpoczął swoją działalność w lipcu 2018 roku. W zamierzeniu miał być to typowy sklep z antycznymi meblami, jednak klienci zadecydowali, że głównym profilem działalności stała się sprzedaż raczej niedużych mebli, koszyków wiklinowych, praktycznych i mniej praktycznych drobiazgów domowych, jak również zabawek. Bartosz Skulimowski Zobacz galerię (47 zdjęć)

Miłośnicy starych mebli, różnego rodzaju drobiazgów domowych i bibelotów od dawna znają to miejsce w Trzebnicy. Świat Antyków Trzebnica w ciągu 4 lat zdążył pozyskać wielu stałych klientów i to nie tylko z okolic Trzebnicy. Klienci potrafią przyjechać do tego miejsca z drugiego końca Polski. Sprawdzamy, skąd taka popularność trzebnickiego Świata Antyków.