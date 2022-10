Świeże i pachnące jabłka prosto z drzew trzebnickich sadów. Jabłkobranie u Celmerów. My byliśmy i mamy już zapas. Zobaczcie [ZDJĘCIA]

W weekend 1 i 2 października odbyło się pierwsze w tym roku Jabłkobranie u Celmerów - trzebnickich sadowników. Świeże, pachnące i soczyste jabłka prosto z drzew trzebnickich sadów - trudno było oprzeć się tej pokusie. Postanowiliśmy wziąć udział w niedzielnym wydarzeniu i mamy już zebrany spory zapas jesiennych owoców, z których słyną Trzebnickie Wzgórza.

W niedzielę pogoda była, co prawda, trochę zmienna, ale nam się udało trafić w czasie, gdy nie padało, a zza chmur co chwila wyglądało słońce. Prawdziwą przyjemnością było samo spacerowanie wśród drzewek uginających się od dojrzałych owoców. Dodatkowo na miejscu można było usiąść przy ognisku, upiec sobie kiełbaskę (prowiant we własnym zakresie) i popić świeżo wyciskanym sokiem, którym częstowali gospodarze. Oprócz jabłek, na miejscu do kupienia były śliwki węgierki.

My, za 3 wiaderka i duży koszyk jabłek własnoręcznie zerwanych z drzew zapłaciliśmy 40 zł, a na miejscu spędziliśmy blisko 2 godziny, gdyż po nazrywaniu owoców, po prostu spacerowaliśmy między drzewkami. W sadzie byliśmy ok. południa.