Gdzie na gorącą aromatyczną kawę w Trzebnicy? Przeglądamy wszystkie kafejki i kawiarnie w mieście. Zobaczcie [ZDJĘCIA]

Jesień jak zwykle przychodzi za wcześnie. Jest zdecydowanie chłodniej i mniej optymistycznie, a przed nami po słonecznym jeszcze październiku, ponury listopad i zimowe miesiące. Co zrobić, by poprawić sobie nastrój? Jednym ze sposobów na pewno będzie filiżanka aromatycznej kawy w przytulnym i ciepłym lokalu.

W Trzebnicy każdy amator "małej czarnej" łatwo znajdzie miejsce specjalnie dla siebie. Zresztą sami sprawdźcie. Specjalnie dla Was odwiedziliśmy wszystkie kawiarnie i kafejki na terenie Trzebnicy. Zobaczcie jaka jest oferta oraz klimat każdego z tych lokali. Kolejność prezentacji nie jest losowa. Na pierwszy ogień "poszły" typowe kafejki, czyli lokale których głównym przedmiotem działalności jest serwowanie i sprzedaż kawy, a w dalszej kolejności są klasyczne cukiernie i kawiarnie.

W poniższym zestawieniu nie uwzględniliśmy punktów, w których również możemy napić się kawy, ale jest to działalność zupełnie poboczna (Hert, Piekarnia Familijna, Żabka itp.)

Szczegółowy opis znajdziecie w galerii pod zdjęciami.