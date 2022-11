Stroiki, światełka, krasnale w Trzebnicy. Jak udekorować dom na święta? Zobaczcie ofertę świątecznych gadżetów i bibelotów [zdjęcia]

Jakie świąteczne ozdoby są na topie w Trzebnicy?

Do Świat Bożego Narodzenia pozostał jeszcze miesiąc, albo tylko miesiąc. Tak, czy inaczej w sklepach rozpoczął się już sezon świąteczny. Na głównych stoiskach królują krasnale, renifery, stroiki, bombki i światełka.

Postanowiliśmy sprawdzić, co w tym sezonie szczególnie cieszy się szczególną popularnością i w jaki sposób możemy modnie udekorować dom na nadchodzące święta.

W modzie, przynajmniej od 3 lat nieprzerwanie są krasnale w różnych rozmiarach i ubarwieniu. Obok krasnali nadal popularne są także renifery. Co ciekawe, coca-colowych Mikołajów jest w tym roku niewielu na półkach. Kolejną postacią, pod względem popularności, jest dziadek do orzechów.

Któryś rok z rzędu, na stoiskach królują krasnale, które wyparły nawet św. Mikołaja. Bartosz Skulimowski

Oczywiście, wśród tych postaci, niesłabnącą popularnością cieszą się rożnego rodzaju stroiki, symbole choinki, światełka, bombki, łańcuchy, sztuczne gałązki.