Telewizor w zamian za przyjście na spotkanie reklamowe. Sprawdziliśmy jak to wyglądało w Trzebnicy. Zobaczcie jak kłamią i manipulują Bartosz Skulimowski

Większość z nas zna to bardzo dobrze. Dzwoni nieznany numer. Odbieramy, a tam miła pani informuje, że ma dla nas kosztowny prezent, który chce nam wręczyć na spotkaniu. Jak tu nie przyjąć ultranowoczesnego telewizora? Specjalnie dla Was sprawdziliśmy, co rzeczywiście można było zyskać na takim „spotkaniu reklamowym” w Trzebnicy.