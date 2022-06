Oni czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Zobaczcie jak wygląda komenda straży pożarnej w Trzebnicy od środka [ZDJĘCIA]

Strażacy na co dzień czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Przyjeżdżają już nie tylko do pożarów, które obecnie stanowią jedynie 1/3 wszystkich interwencji strażackich. Służba w straży pożarnej to wyjazdy do różnego rodzaju wypadków, awarii, zdarzeń związanych z zagrożeniem życia. Często zdarza się, że straż pożarna pojawia się na miejscu, gdy nie ma możliwości przyjazdu na czas pogotowia ratunkowego. Strażacy zabezpieczają i sprawdzają także miejsca, które mogą w określonych warunkach stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

Zaglądamy do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy. Zobaczcie jak wygląda "zakład pracy' naszych strażaków. Więcej informacji znajdziecie w galerii w opisach pod zdjęciami.