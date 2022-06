Trzebnica ponownie będzie uzdrowiskiem. Wody termalne, tężnie, SPA dla sportowców

Maciej Rajfur: Trzebnicę można określić w liczbie mieszkańców, w powierzchni, zabytkach i historii. A jakim jest miastem według burmistrza? Jak by Pan ją określił, opisując ją komuś, ktoś jeszcze o niej nie słyszał?

Marek Długozima: Zażartuję, ale ziarno prawdy znajdziemy w tym zdaniu: Nie wiem, czy to możliwe, by ktoś jeszcze nie słyszał o Trzebnicy! (śmiech) Dla mnie osobiście Trzebnica była, jest i będzie domem. Domem, o który należy się troszczyć, który należy chronić, w którym członkowie naszej małej lokalnej wspólnoty, mogą znaleźć ciszę, spokój, wytchnienie od trosk codzienności. Mogą tu spędzać czas z bliskimi, tworzyć, rozwijać się, zakładać firmy i spełniać swoje najskrytsze marzenia. Poza tym, Trzebnica jest piękna. Nasze miasto usytuowanie w pobliżu Kociej Góry, otoczone malowniczymi sadami, polami, budzi zachwyt szczególnie o tej porze roku. Trzebnica jest też miastem, które mocno czerpie ze swojej bogatej historii, ze wspaniałego dziedzictwa zostawionego nam przez św. Jadwigę Śląską. Trzebniczanie mają ten ogromny przywilej dorastać w pobliżu Międzynarodowego Sanktuarium. To ogromny przywilej i wielkie zobowiązanie, bo już od 16 lat jako burmistrz Trzebnicy staram się nie zawieść zaufania mieszkańców.