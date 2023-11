Pociąg retro na stacji kolejowej w Trzebnicy. To piękny, zabytkowy skład. Przeczytajcie!

Zestaw, który właśnie przybył do Trzebnicy, nie jest przypadkowy. Lokomotywa, która ciągnie ten skład, jest ostatnim zachowanym egzemplarzem tej serii w Polsce. Posiada zarówno historyczne malowanie, jak i oryginalne wyposażenie techniczne.

Podobnie jak w przypadku klasycznych samochodów, także tutaj liczą się szczegóły. Wagoniki pochodzą z lat 20. z wrocławskiego zakładu Linke-Hofmann, późniejszego Pafawagu, natomiast wagon kuszetka z lat 70. został wyprodukowany przez fabrykę Cegielskiego.

Podobne składy kursowały do Trzebnicy jeszcze w latach 80. i na początku lat 90. Później linia kolejowa pomiędzy stacją Wrocław Psie Pole a Trzebnicą została zamknięta. Obecnie po rewitalizacji linia ta została przywrócona do działania jako jedna z pierwszych na Dolnym Śląsku.

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu rozpoczął projekt o nazwie "Kolejowe Szlaki Dolnego Śląska", mający na celu rozwój funkcjonowania pociągów retro z przewodnikiem oraz zachowanie historycznego taboru kolejowego. Kolejny pociąg retro ma zjechać do Trzebnicy już wiosną - zapowiada Michał Wychodil, rzecznik prasowy Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu.