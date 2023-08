Piknik 800 plus w Trzebnicy. Dla rodzin z dziećmi ZDJĘCIA, FILM

Świadczenie 800 plus zamiast 500 plus dla wszystkich dzieci

Chociaż świadczenie w wysokości 800 zł na dziecko ma obowiązywać od stycznia przyszłego roku, to może się zdarzyć tak, że niektóre osoby otrzymają je trochę później. Przepisy ustawy przewidują bowiem, że ZUS będzie miał czas na wypłatę świadczenia w wyższej kwocie do 29 lutego 2024 r. Przy czym nawet jeśli dojdzie do opóźnienia w wypłacie pieniędzy, to rodzicowi będzie przysługiwało wyrównanie od stycznia.