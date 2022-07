Rewitalizacja Winnej Góry w Trzebnicy. Trwają prace. Zobacz jak wygląda "Kociak" na zdjęciach i wizualizacjach[ZDJĘCIA]

Trwają prace przy realizacji drugiego etapu rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy. Rewitalizacja "Kociaka" ma umożliwić utworzenie Trzebnickiego Parku Kulturowego. W drugim etapie powstaje tzw. duża pętla, która rozszerzy możliwości spacerowe, a także odsłoni dla odwiedzających panoramę Trzebnicy. Docelowo, w tym miejscu ma powstać również wieża widokowa oraz kawiarnia.

Przypomnijmy, że w pierwszym etapie inwestycji powstała półkilometrowa ścieżka, miejsca odpoczynku i tablice dydaktyczne odwołujące się m.in. do odkrycia na Winnej Górze śladów bytowania Homo Erectusa sprzed 500 tys. lat. Jest to najstarsze obozowisko tego typu w Polsce i jedne z najdalej wysuniętych na północ w całej Europie.

Plan sytuacyjny przebiegu ścieżek spacerowych na terenie Winnej Góry:

- Można śmiało powiedzieć, że obok zrewitalizowanego terenu trzebnickich stawów, Winna „Kocia” Góra stała się drugim ulubionym spacerowym punktem trzebniczan. Teraz przyszedł czas, by ten teren rozszerzyć, co da więcej możliwości do eksploracji tego bogatego historycznie terenu. W kolejnych etapach planowane jest m.in. powstanie wieży widokowej i kawiarni ulokowanej na szczycie naszej góry