Mała Toskania pod Wrocławiem. To Wzgórza Trzebnickie z zagajnikiem miłości, winnicami, sadami owocowymi Adrianna Szurman

Oto kawałek Toskanii na Dolnym Śląsku. Krajobrazy malowane słońcem, cudowne sady owocowe, zagajnik miłości, winnice. - Wzgórza Trzebnickie to moja mała Toskania pod Wrocławiem. To tutaj czerpię inspirację do zdjęć - zaznacza Aleksandra Papierkowska, fotografka z Wrocławia.