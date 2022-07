Poszukiwania zaginionego mężczyzny w Obornikach Śląskich 7 czerwca. Po raz trzeci kilkadziesiąt osób brało udział w akcji [ZDJĘCIA]

7 lipca o godz. 8.30 rozpoczęły się po raz kolejny poszukiwania Telesfora Kościuch, który zaginął 18 czerwca br. 82-letni mężczyzna był mieszkańcem Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Obornikach Śląskich. Mężczyzna wyszedł z terenu zakładu i oddalił się w nieznanym kierunku. Do dnia dzisiejszego nie znaleziono żadnych śladów sugerujących dalsze losy mężczyzny.

Policja już dwukrotnie przeszukiwała miasto oraz zalesione tereny na jego obrzeżach. 7 czerwca grupa składająca się z ok. 20 osób przeszukiwała zalesione tereny od ul. Paderewskiego w Obornikach Śląskich, do glinianki w Golędzinowie oraz stawów w Wilczynie Leśnym. Niestety, także trzecia akcja poszukiwawcza nie przyniosła rezultatu. W akacji, oprócz funkcjonariuszy policji, strażaków, oraz funkcjonariuszy straży leśnej wziął również udział przewodnik z psem tropiącym. Zakreślony teren poszukiwań był również patrolowany przez strażaków na quadzie.

O zaginięciu mężczyzny pisaliśmy już na naszym portalu: