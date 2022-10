Pijany rekordzista za kierownicą zatrzymany w powiecie trzebnickim. Kilka promili, bez prawka i doprowadzenie do zderzenia

Wyczuli woń 4 promili

Do zatrzymania doszło 17 października po godzinie 22.00 w Prusicach. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żmigrodzie dostali wezwanie do miasta Prusice, gdzie jak się dowiedzieli, miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem trzech aut osobowych.

Na miejscu okazało się, że doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych: Fiata, Forda oraz Renault. Świadkowie zdarzenia, jako na sprawcę, zgodnie wskazali kierowcę Fiata. Policjanci, w trakcie wykonywania czynności służbowych, od kierowcy Fiata wyczuli intensywną woń alkoholu.

Po przebadaniu alkomatem okazało się, że 35-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego miał w organizmie 4 promile alkoholu!

Nie był to jednak koniec jego problemów, gdyż po sprawdzeniu w policyjnych bazach, okazało się również, że nie posiada on w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.