Kocia ścieżka w Trzebnicy, czyli śladami trzebnickich kocurów. Poznajcie je wszystkie [ZDJĘCIA, MAPKA]

Wrocław ma krasnale, Żmigród słynie ze smoków, a w Trzebnicy królują koty. Na terenie miasta znajduje się już 10 miejsc poświęconych tym mieszkańcom Kocich Gór.

W lipcu 2010 r. Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima i członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej zainicjowali akcję „KOTY Z KOCICH GÓR”. Do tej pory na terenie Trzebnicy stanęło w sumie 10 rzeźb przedstawiających trzebnickie koty.

Pierwsze rzeźby pojawiły się w samym Rynku. To tam spotkamy parę kotków Kociogórka i Lubuszkę. Przed wejściem do Aquaparku siedzi Aquarius. Natomiast w Parku Solidarności spotkamy się z Nastroszkiem, między stawami ze Stawciem. Mruczysław swoją siedzibę ma na deptaku przy ul. Daszyńskiego, a Filemon i Bonifacy - przy wejściu do GCKiS. Trzebniczek mieszka przy Urzędzie Miejskim, a Diabetes - przy Gminnym Centrum Medycznym ZDRÓJ.

Pomysł na koty wziął się od potocznej nazwy Winnej Góry, królującej nad Trzebnicą. Mieszkańcy od wielu lat nazywali to wzniesienie Kocią górą lub po prostu "Kociakiem". Badania turystyczne dotyczące Trzebnicy potwierdziły również, że jednym z symboli kojarzącym się z Trzebnicą jest właśnie kot.

Miasto postanowiło wykorzystać ten sympatyczny motyw, jako atrakcję skierowaną do najmłodszych mieszkańców, jak również turystów. W mieście, w kilku miejscach pojawiły się rzeźby kotów i wspólnie połączone dały początek nowej atrakcji – Kociej ścieżce po mieście.