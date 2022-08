Wymusił pierwszeństwo na motocykliście. Doszło do zderzenia. Pasażerka motocykla trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło 6 sierpnia (sobota) kilka minut przed godz. 17.00 na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą prowadzącą do miejscowości Pstrzejowice. Na skrzyżowaniu zderzył się samochód osobowy z motocyklem.

Na miejsce zostali skierowani policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Jak ustalili funkcjonariusze trzebnickiej drogówki sprawcą zderzenia był 77 - letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego, który kierując samochodem osobowym wyjeżdżał z drogi podporządkowanej na drogę wojewódzką. Mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu od strony miejscowości Zawonia 23 - letniemu motocykliście. W wyniku zdarzenia pasażerka, która podróżowała motcyklem została przetransportowana do szpitala w Trzebnicy.

- Na szczęście, pomimo tego, że zdarzenie wyglądało groźnie, 22 - letnia kobieta nie odniosła poważnych obrażeń.

Policjanci ukarali sprawcę kolizji mandatem w wysokości 1500 złotych i punktami karnymi. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi