Elektronika, narzędzia, zabawki, a może... proteza nogi? Co mieszkańcy zastawiają w lombardach w Trzebnicy. [ZDJĘCIA]

Elektronarzędzia, sprzęt wędkarski, biżuteria, rowery, zabawki oraz wszelkiego rodzaju elektronika - to przede wszystkim mieszkańcy zastawiają w lombardach w Trzebnicy. Od czasu do czasu, klienci przynoszą także dziwniejsze przedmioty:

- Jeden z klientów zastawił kiedyś w lombardzie, w którym wówczas pracowałem, protezę nogi swojego taty, której zresztą później już nie odebrał, ale to było w Miliczu. Tam są jednak trochę inne klimaty. W Trzebnicy ludzie przynoszą różne rzeczy: od noży, przez czasami nawet brudne, zakamienione czajniki. Najwięcej jest elektroniki, telefonów oraz sprzętu budowlanego -

informuje sprzedawca w Loombardzie.

Czy kryzys cos zmienił?

- Nie widzimy u nas zasadniczej różnicy między tym co było i jest obecnie. Ogólnie można powiedzieć, że przychodzą do nas ludzie którzy nie mają pieniędzy i ci, którzy mają. Jedni zastawiają, a drudzy - kupują. To się nie zmienia. Nie mogę powiedzieć, że koniunktura jest lepsza lub gorsza. Ciągle jest tak samo intensywnie. Często nie ma czasu odebrać telefonu, nie mówiąc już o zjedzeniu posiłku -