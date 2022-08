Dachowanie i kolizja z barierą energochłonną na terenie powiatu trzebnickiego 14 sierpnia. Efekt nieostrożnej jazdy [ZDJĘCIA]

Dachowanie

Do pierwszego ze zdarzeń doszło tuż przed godziną 11.00 na drodze wojewódzkiej DW 340 w pobliżu miejscowości Droszów na łuku drogi w kierunku Obornik Śląskich. Kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg w wyniku czego jego auto wjechało do rowu, a następnie dachowało. Chwilę po zdarzeniu, oficer dyżurny trzebnickiej jednostki policji został poinformowany o zdarzeniu. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego udali się na wskazane miejsce. Okazało się, że kierujący Volkswagenem nie dostosował prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, w wyniku czego na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg, a następnie wjechał do rowu i dachował.

Kierowcą okazał się 21-letni mieszkaniec powiatu głubczyckiego. Na szczęście kierujący w tym zdarzeniu nie ucierpiał (sam o własnych siłach opuścił uszkodzony pojazd). Badanie stanu trzeźwości wykazało, że był on także trzeźwy. Tym razem skończyło się na strachu, zniszczonym aucie i mandacie karnym.