Drzewo przewróciło się na samochód 22 sierpnia na terenie powiatu trzebnickiego. Ranny kierowca został przewieziony do szpitala

O szczęściu, w nieszczęściu może mówić kierujący samochodem osobowym marki Skoda, który 22 sierpnia ok. godz. 11.00 jechał drogą wojewódzką DW 341 (ul. Brzeska) w miejscowości Uraz. Na jadący samochód przewróciło się przydrożne drzewo.

Świadkowie zdarzenia natychmiast poinformowali o wypadku służby oraz pomogli poszkodowanemu mężczyźnie wydostać się ze zniszczonego auta. Na miejsce zostały skierowane 3 zastępy straży pożarnej, karetka pogotowia oraz policja.

Poszkodowany 49-letni mężczyzna doznał obrażeń ręki oraz twarzy i został zabrany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala. Według informacji uzyskanej od asp. Darii Szydłowskiej - Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy - funkcjonariusze przeprowadzili na miejscu wszystkie niezbędne czynności, które pomogą w ustaleniu okoliczności zdarzenia.

Akcja służb na miejscu zdarzenia trwała ponad 2 godziny. Po zabraniu poszkodowanego mężczyzny do szpitala, strażacy musieli usunąć jeszcze powaloną lipę z drogi. Przez pewien czas ruch na drodze był wstrzymany.