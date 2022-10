Uwaga awaria! Część mieszkańców ul. Oleśnickiej w Trzebnicy bez gazu. Samarytańska znowu rozkopana [ZDJĘCIA]

To już kolejna awaria na ul. Samarytańskiej w Trzebnicy. Najpierw na skrzyżowaniu z ul Oleśnicką pogotowie gazowe usuwało awarię. Przez 3 tygodnie w miejscu awarii ziała głęboka dziura. Następnie 3 października, o czym możecie również przeczytać na naszym portalu, ulicą zaczęła płynąć woda. Awaria został usunięta 6 października.

Nie minął jeden dzień, gdy pogotowie gazowe ponownie robi wykop w miejscu, które niedawno zasypali i położyli nawierzchnię.

Według informacji, które udało nam się zebrać na miejscu doszło do rozszczelnienia sieci gazociągowej. Rzeczywiście w miejscu wykopu czuć silną woń gazu. Na miejscu pracuje również pompa, gdyż w wykopie podchodzi woda.

Być może awaria wody, która dopiero co została usunięta spowodowała uszkodzenie sieci gazowej. Póki co, trwa poszukiwanie uszkodzonego miejsca.

Tymczasem mieszkańcy ul. Oleśnickiej od strony Osiedla Grunwald są odcięci od gazu.