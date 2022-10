Nowa szkoła w powiecie trzebnickim. Rozpoczyna się inwestycja za blisko 40 milionów. Umowa została podpisana 6 października [ZDJĘCIA]

6 października odbyła się konferencja w Skokowej, na której podpisana została umowa na realizację I etapu budowy Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Skokowej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz gminy Prusice: m.in. burmistrz Igor Bandrowicz, skarbnik - Jacek Ryński, przedstawiciele Rady Miejskiej w Prusicach, dyrektorzy szkół gminnych, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - Tytus Czrtoryski, Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego - Grzegorz Terebun, Michał Gałka - prezes firmy TOM-Instal z Wrocławia, która jest wykonawcą inwestycji. Na konferencji byli również obecni uczniowie ze szkoły podstawowej w Skokowej.

Obecni na konferencji goście, mieli możliwość poznać długą historie starań o budowę szkoły w Skokowej, ale także poznać plany związane z reorganizacją sieci edukacyjnej na terenie gminy Prusice.

Budowa nowej szkoły w Skokowej to inwestycja, która od wielu lat czekała na realizację. Jak przypomniał Burmistrz Prusic - Igor Bandrowicz, zdanie to od trzech kadencji było priorytetem, który jednak dopiero teraz udaje się zrealizować.

Jest to jedna z największych inwestycji na terenie powiatu trzebnickiego. Nowy budynek szkoły, na powierzchni 4 tys. m kw. ma pomieścić pół tysiąca uczniów i doprowadzić do scentralizowania placówek edukacyjnych na terenie gminy.

Pierwszy etap, który obejmuje wykonanie budynku w stanie surowym, będzie kosztował prawie 14 mln. zł i ma być gotowy do 6 lipca 2023 roku (9 miesięcy od chwili podpisania umowy).