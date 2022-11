Wyburzenia w centrum Trzebnicy. Niebawem zacznie się budowa. Wiemy co ma tam powstać [zdjęcia]

Rozebrano stary budynek w centrum Trzebnicy

To powstanie w miejscu rozebranego budynku

Na tym miejscu ma powstać niepodpiwniczony budynek wielorodzinny. Budynek, zgodnie z projektem, będzie mieścił 4 lokale mieszkalne z wejściami od ulicy Św. Jadwigi.

Zaplanowana inwestycja ma być podobna do wyburzonej budowli, ale przedłużona w stronę budynku przy rondzie. Według zatwierdzonego projektu ma to być budynek parterowy, z nieużytkowym poddaszem.

Budynek będzie przylegał do istniejącej kamienicy stojącej przy rondzie u zbiegu ulic: Obrońców Pokoju i Św. Jadwigi. Lokale mieszkalne będą niewielkie - o powierzchni od 54 do 60 m2 (pokój dzienny z jadalnią, aneksem kuchennym i łazienką). Wokół budynku zaplanowano 4 miejsca postojowe plus miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

W planie jest oczywiście również zagospodarowanie terenu wokół budynku (tereny utwardzone, dojazdy, dojazdy, dojścia, tereny zielone).

Widok elewacji od strony ul. Św. Jadwigi. Według projektu, budynek będzie w szarościach, a dach będzie w kolorze ceglastym. Fotografia projektu budowlanego

