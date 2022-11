Trzebnica potrzebuje strażaków. Jak zostać strażakiem? Zobacz jakie warunki trzeba spełnić i ile można zarobić Bartosz Skulimowski

Trwa nabór do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy. Zawsze chciałeś zostać strażakiem? Teraz masz taką możliwość. Zobacz jakie warunki trzeba spełnić, by „z ulicy” zostać przyjętym do strażackiej służby. Sprawdź ile zarabiają strażacy.