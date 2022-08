Pieniądze, chomąto, a nawet licznik Geigera, czyli co możemy znaleźć na targu w Trzebnicy. Zobaczcie sami [ZDJĘCIA]

Pieniądze, chomąto, rowerek treningowy, stare żelazko, a nawet licznik Geigera - to tylko niektóre przedmioty, które udało nam się wyszperać w czwartkowy dzień targowy w Trzebnicy. Mimo wysokiej temperatury i sezonu urlopowego, fani staroci obowiązkowo odwiedzają trzebnicką targowicę w czwartki oraz w soboty.

Handlarze starociami, których udało nam się spotkać na trzebnickim targu mają obecnie "trudniejszy okres". Powody są dwa: po pierwsze okres urlopowy, a po drugie - gorąca aura. Wysokie temperatury zniechęcają do odwiedzin wybrukowanego placu targowego.

Widać to zresztą po frekwencji zarówno wśród sprzedawców, jak i klientów. Stoisk na targowicy nie ma zbyt wiele, a nawet część z tych, którzy przyjechali zaczyna się pakować do odjazdu jeszcze przed południem. Wśród kilku stoisk z warzywami i owocami, tekstyliami, a także narzędziami i osprzętem elektrycznym, udaje nam się wypatrzeć także kilku sprzedawców staroci, a także kilku mieszkańców Trzebnicy, którzy metodycznie szperali wśród wystawionych przedmiotów.