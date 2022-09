Powiat trzebnicki. Wjechał osobówką w budynek mieszkalny. Kierowca pod wpływem alkoholu. Sprawdźcie szczegóły

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 17 września (sobota) ok. godz. 21.00 na ulicy Żmigrodzkiej w Prusicach. Kierujący samochodem osobowym marki Peugeot stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w budynek mieszkalny, uszkadzając przy tym lampę uliczną.

Samochodem podróżował jedynie kierowca, który na skutek zderzenia odniósł obrażenia głowy i został zabrany do szpitala. Na szczęście obrażenia kierującego nie były poważne.

Samochodem kierował 26-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego narodowości ukraińskiej. Jak ustaliła policja, kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Mężczyzna dodatkowo zasiadł za kółkiem będąc pod wpływem alkoholu, za co odpowie przed Sądem.

Polecane artykuły: