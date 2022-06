Ogromne tłumy przed trzebnickim basenem. Zobaczcie ilu mieszkańców przyszło się ochłodzić [ZDJĘCIA]

Synoptycy zapowiadali dzisiaj szczególnie gorący dzień i rzeczywiście od rana z godziny na godzinę temperatura jest coraz wyższa. Postanowiliśmy więc sprawdzić co się dzieje na trzebnickim basenie zewnętrznym, który jest czynny od godz. 10.00. Na miejsce zajechaliśmy ok. godz. 11.00 i oczom naszym ukazały się setki osób, które czekały w kolejce na możliwość wejścia na zewnętrzny basen.

Zobaczcie ilu mieszkańców pojawiło się dzisiaj na trzebnickim basenie oraz sprawdźcie w jakich godzinach jest on otwarty i ile wynoszą opłaty. Szczegóły w galerii pod zdjęciami.