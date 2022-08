Wakacyjne remonty w szkołach gminy Trzebnica w 2022 roku. Sprawdźcie co było i jest robione [ZDJĘCIA]

Wielkimi krokami zbliża się kolejny rok szkolny. Tymczasem trwają jeszcze wakacyjne remonty w szkołach i przygotowania do nowego roku szkolnego. Sprawdziliśmy jakie prace remontowe były, są i będą wykonane w poszczególnych szkołach podstawowych na terenie gminy Trzebnica. Większe remonty są finansowane i zapisane w budżecie gminy, ale wiele mniejszych zadań szkoły często realizują własnymi siłami.

Warto też przypomnieć, że gmina pozyskała w tym roku środki w wysokości 741 700,00 zł na doposażenie gabinetów w szkołach z programu "Laboratoria przyszłości" . W ramach funduszy do wszystkich szkół gminnych zakupiony został nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania. Na temat tego, co poszczególne szkoły uzyskały z tego konkretnego projektu napiszemy w osobnym artykule.

Nie można też pominąć przy okazji dwóch sztandarowych inwestycji związanych z edukacją w gminie Trzebnica, czyli rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy oraz budowy hali sportowej przy szkole w Kuźniczysku.