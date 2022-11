Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w Internecie? Czy 7 latek powinien mieć telefon? Przeczytajcie rozmowę ze specjalistą

Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w Internecie?

Bartosz Skulimowski: Czy nasze dzieci mogą być bezpieczne w sieci. Jak możemy sprawić, by o to bezpieczeństwo zadbać?

Bogna Białecka: Możemy sprawić, że nasze dzieci będą bezpieczniejsze. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży, okazuje się, że praktycznie każde dziecko, które ma dostęp do Internetu ma jednocześnie kontakt z pornografią. Wręczenie dziecku smartfona bez żadnej instrukcji, jak ma się nim posługiwać, bez żadnych zabezpieczeń, z przekazem, że ma sobie dalej radzić sam jest narażaniem go. Natomiast już sam moment, w którym staramy się wprowadzić jakieś zasady i rozmawiamy z dziećmi o zagrożeniach zwiększa poziom ich bezpieczeństwa.

Warto zainteresować się tym, co dziecko ogląda, co robi w przestrzeni wirtualnej. Nie powinno to być oczywiście na zasadzie podejścia inkwizytorskiego. Tylko na zasadzie szczerego pytania: Co ciebie interesuje? Co fascynuje? Jako rodzice powinniśmy zapoznać się z tą częścią życia, w której nasze dzieci spędzają tak dużo czasu. Bartosz Skulimowski

O czym powinniśmy poinformować nasze dzieci przed wręczeniem im do ręki pierwszego smartfona?

Wydaje mi się, że dzieci powinny przede wszystkim poznać podstawową zasadę: Nie ufaj ludziom, których znasz tylko z sieci. Nie zdradzaj im swoich danych: nie mów gdzie mieszkasz, jak się naprawdę nazywasz, nie podawaj nr telefonu itd. Posłużę się tu pewną metaforą. Każda miejscowość ma taką dzielnicę, o której wiadomo, że jak się tam pójdzie po zmroku można zostać pobitym, obrabowanym itp. To samo dzieje się w Internecie. Są tam osoby, które trudno rozpoznać na pierwszy rzut oka, ale które nie będą się wahały, by zrobić ci krzywdę dla korzyści finansowych, innych, albo po prostu z bezinteresownej złośliwości – bo np. lubią jak inni cierpią.