Joanna z powiatu trzebnickiego walczy z rakiem. Szansą jest kosztowna terapia. Zobaczcie jak można pomóc

Dwa lata walki z rakiem

Nawrót choroby

Niestety we wrześniu 2022 roku okazało się, że choroba wróciła. Pojawił się przerzut do kości, a konkretnie do kręgosłupa w odcinku piersiowym. Na szczęście, póki co, zmiana jest mała i istnieją duże szanse, że uda się uśpić chorobę. Ratunkiem dla Asi jest immunoterapia. To przełomowa metoda leczenia nowotworów, która w Europie Zachodniej stała się już standardem leczenia. Niestety w przypadku Asi ta metoda nie jest w Polsce refundowana, a koszt tego typu leczenia to aż 300 tysięcy złotych.

“Ja i moja rodzina nie jesteśmy w stanie samodzielnie pokryć kosztów leczenia” - mówi.