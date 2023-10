Przedszkola w Trzebnicy w roku szkolnym 2024/2025. Zobacz, gdzie możesz je znaleźć

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Trzebnicy?

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego ma rocznikowo ukończone 3 lata. W niektórych przypadkach dopuszcza się, aby miało ukończone zaledwie 2,5 roku , w tej sprawie decyduje sama placówka.

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Trzebnicy?

Jak wygląda rekrutacja i gdzie możesz znaleźć informacje o tym?

Niepubliczne placówki w Trzebnicy działają według przepisów, które są określone w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność zgłoszeń . Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do wybranej placówki już wcześniej. Pod uwagę bierze się także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 uzyskasz na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie .

Kryteria dotyczące rekrutacji w placówkach publicznych to między innymi:

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Trzebnicy?

Edukacja przedszkolna jest bardzo ważna w rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch będąc w przedszkolu poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.