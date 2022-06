Policja zatrzymała sprawcę niedzielnej kolizji w centrum Trzebnicy. Grozi mu 5 lat więzienia

Zbiegł z miejsca zdarzenia

Do zdarzenia doszło w niedzielę 5 czerwca około godziny 18.00. Dyżurny trzebnickiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym przy skrzyżowaniu ul. Ks. Bochenka z ul. Jana Pawła II (w pobliżu trzebnickiej Bazyliki). Na miejsce zdarzenia został wysłany patrol policji . Policjanci zastali tam jedynie 40-letnią kobietę, która kierowała samochodem osobowym marki Ford, w który to samochód uderzył motocyklista. Na ulicy leżał również motocykl. Nie było natomiast na miejscu osoby kierującej motocyklem, która według zeznań świadków oddaliła się z miejsca zdarzenia. Z relacji kobiety wynikało, że w chwili wykonywania przez nią manewru zawracania, jadący za nią kierujący motocyklem marki Kawasaki, w miejscu niedozwolonym rozpoczął manewr wyprzedzania, w wyniku czego uderzył w bok Forda.

Promile oraz zakaz

Dyżurny trzebnickiej komendy zadysponował kolejny patrol mundurowych, w celu poszukiwania zbiegłego mężczyzny. Mundurowi zaczęli patrolować okolicę i po chwili zauważyli mężczyznę, którego wygląd odpowiadał rysopisowi sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. Sprawcą okazał się 39-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości zatrzymanego. Badanie alkomatem wykazało 2 promile alkoholu w organizmie. Mało tego, po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że posiada aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz dodatkowo jest poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia wolności. Zatrzymany noc spędził w policyjnym areszcie. Następnego dnia, gdy sprawca wytrzeźwiał, funkcjonariusze przedstawili mu zarzuty jazdy pod wpływem alkoholu oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także spowodowania kolizji drogowej.

Żródło: KPP w Trzebnicy

Zatrzymany przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Mężczyzna przyznał się do przedstawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia. Następnie został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę za wcześniej popełnione przestępstwa. Do wcześniejszego wymiaru kary, 39-latkowi może dojść nawet dodatkowe 5 lat odsiadki, gdyż tyle mu grozi za popełnione czyny.