Od 1 sierpnia gminna biblioteka w Trzebnicy znowu otwarta dla czytelników. Instytucja powróciła do GCK. Zobaczcie zdjęcia

Od 1 sierpnia gminna biblioteka w Trzebnicy znowu jest otwarta dla czytelników. Po dwóch miesiącach przerwy na przeprowadzkę, instytucja powróciła z ciasnych pomieszczeń ratusza do swoich starych pomieszczeń w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Prusickiej w Trzebnicy.

Nie jest to jednak ostatnia przeprowadzka. Docelowo ma powstać nowy budynek dla biblioteki, który będzie się znajdował w pobliżu placu pielgrzymkowego.

Przypomnijmy, że po remoncie budynków ośrodka kultury w Trzebnicy, jaki miał miejsce w 2015 roku, biblioteka została tymczasowo przeniesiona do pomieszczeń piwnicy ratusza, gdzie znajdowała się do czerwca 2022 roku.

