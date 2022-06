Biblioteka wraca do ośrodka kultury. Będzie kolejna przerwa. Kiedy powstanie nowa biblioteka? Wizualizacja [ZDJĘCIA] Bartosz Skulimowski

Trzebnicka gminna Biblioteka wraca do pomieszczeń ośrodka kultury. Niestety to oznacza kolejną przerwę w jej działaniu - przynajmniej od 2 do kilku tygodni. Pracownicy placówki zachęcają do wypożyczenia książek na zapas. To już siódmy rok takiej prowizorki. Kiedy powstanie nowy budynek dla trzebnickich czytelników?