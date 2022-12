"Prorok" dla seniorów w Trzebnicy 15 grudnia. Bezpłatny pokaz filmu w Kinie Polonia 3D

W czwartek 15 grudnia w Kinie Polonia 3D odbędzie się pokaz filmu "Prorok" o błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim. Projekcja jest nieodpłatna i przeznaczona dla seniorów.

Bł. Kard. Stefan Wyszyński to wielka postać, wspaniały kapłan i człowiek, przez wielu nazywany duchowym przywódcą narodu. We wszystkim, co robił, oddany był Ojczyźnie, a jej losy zawierzał zawsze Maryi. Twierdził, że bez względu na przeszkody, trzeba podejmować wysiłek tworzenia lepszej przyszłości. Podkreślał ogromną rolę naszej wspólnoty narodowej oraz miejsce wiary i Kościoła w tej wspólnocie.

UM Trzebnica

Warto podkreślić, że w Trzebnicy kard. Wyszyński również niejednokrotnie gościł.

Film „Prorok” to debiut fabularny Michała Kondrata, którego dotychczasowe dokumenty fabularyzowane zdobyły uznanie widzów na całym świecie. Film opowiada historię prymasa, przywódcy duchowego i wizjonera, który pertraktuje z władzami komunistycznymi, by wynegocjować więcej praw dla Kościoła i uciemiężonego narodu. Pozorne porozumienie zmienia się w cichą wojnę, walkę o wolność religijną i godność człowieka.