Święto Sadów już tuż, tuż… Zobaczcie jakie były początki tej imprezy w Trzebnicy [ZDJĘCIA] Bartosz Skulimowski

Trudno wyobrazić sobie kalendarz wydarzeń w Trzebnicy bez dwóch sąsiadujących ze sobą ważnych corocznych wydarzeń. Pierwsze z nich to oczywiście Odpust Jadwiżański, ale poprzedza go doroczne Święto Sadów. To drugie święto zaczęło być obchodzone pod koniec lat 70. XX wieku. Poznajcie krótką historię i zobaczcie archiwalne zdjęcia z tej imprezy.