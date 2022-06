Są jeszcze wolne miejsca na półkolonie w Trzebnicy. Sprawdźcie, gdzie jeszcze możecie zapisać swoje dziecko

Wakacje w Aquaparku

Od kilku dni trwają długo wyczekiwane przez wszystkie dzieci i młodzież wakacje. Niezależnie od wakacyjnych planów wyjazdowych, bądź ich braku, warto wiedzieć na jaki aktywny wypoczynek dzieci i młodzież z Trzebnicy może liczyć tutaj na miejscu.

Jedną z dostępnych jeszcze ofert są "Wakacje w Aquaparku" organizowane przez Gminne Centrum Sportu w Trzebnicy. Są to zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat zorganizowane w charakterze półkolonii w godzinach od 8.00 do 16.00 na terenie trzebnickiego Aquaparku, ale nie tylko.

Organizator zapewnia opiekę, ciekawe i różnorodne zajęcia, wyżywienie.