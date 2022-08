Od replantacji kończyn do chirurgii plastycznej. Szpital w Trzebnicy stawia na rozwój dziedziny z której był znany na całym świecie Bartosz Skulimowski

Pacjenci, którzy będą przyjmowani na oddział (począwszy od dnia 01.10.2022) powinni posiać skierowanie do szpitala na oddział chirurgii plastycznej. Konsultacje oraz kwalifikacje pacjentów odbywać się będą w każdy piątek. Rejestracja pod nr 71/3120920, wew 282, 231. W celu umówienia konsultacji można dzwonić w piątki w godzinach 8.00-10.00. Dr. Ahmed Elsahtawy/Bartosz Skulimowski Zobacz galerię (8 zdjęć)

Szpitalny Pododdział Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy od 1 października 2022 roku przekształci się w Oddział Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Chirurgii Ręki. Jest to kolejny krok, który ma zapewnić trzebnickiemu szpitalowi powrót do czołówki światowych ośrodków chirurgicznych, a dla wielu pacjentów - szansa na powrót do normalnego życia.