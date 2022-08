Bałagan wokół kontenerów PCK. Na ziemi walają się rozerwane worki i używana odzież [ZDJĘCIA]

Bałagan wokół kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża w pobliżu stadionu w Trzebnicy. Na ziemi walają się rozerwane worki, z których wysypuje się używana odzież.

Interweniowaliśmy w dolnośląskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża dzwoniąc pod numer telefonu podany na kontenerze. Pracownik oddziału poinformował nas, że kontenery są opróżniane konsekwentnie co 2 tygodnie. Natomiast jeśli kontener jest pełny to można dzwonić pod podany na kontenerze nr telefonu i w ciągu 24 godzin obsługa PCK opróżni wskazane pojemniki.

Jak nas zapewniono, do 25 sierpnia kontenery przy ul. Żeromskiego zostaną więc opróżnione. Trzymamy za słowo i zachęcamy mieszkańców, by widząc przepełnione kontenery dzwonili na nr serwisowy.