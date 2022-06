Wyniesione przejście dla pieszych przed wjazdem do Trzebnicy. Teraz powinno być bezpiecznej [ZDJĘCIA]

Powstało nowe tzw. wyniesione przejście dla pieszych przed wjazdem do Trzebnicy ulicą Oleśnicką. Mieszkańcy od dłuższego czasu alarmowali o zbyt szybkiej jeździe kierowców na tym odcinku drogi powiatowej. Rzeczywiście prosty odcinek drogi zachęcał wielu kierowców do przyciśnięcia pedału gazu, mimo bliskości przejścia dla pieszych. Obecnie takie zachowanie może grozić uszkodzeniem zawieszenia.

Świeżo zakończona inwestycja jest bardzo dobrze widoczna i oznakowana, w związku z tym mamy nadzieję, że spowoduje to spowolnienie ruchu samochodowego w tej części miasta.

Szczegóły w opisach pod zdjęciami w poniższej galerii: