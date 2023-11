Tygodniowy przegląd prasy 26.11.2023: Trzebnica, 19.11-25.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Trzebnicy

Ponad 80 procent wszystkich inwestycji w gminie Milicz w 2023 roku to remonty, przebudowy i budowa nowych dróg. Gmina Milicz przeznaczyła na to 15 mln zł.

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Trzebnica: pozostałe wydarzenia

Trzebnica jest znana ze wspaniałych terenów, na których sadownicy uprawiają pyszne owoce, w szczególności jabłka. Co roku podczas Święta Sadów można zaopatrzyć się w świeże owoce. Jednak to nie wszystko – lokalne cukiernie wprowadziły do swojej oferty specjalną szarlotkę, która aspiruje do miana produktu lokalnego – Trzebnickiej szarlotki.