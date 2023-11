Trzebnicka szarlotka lokalny rarytas z miejscowych sadów. Na czym polega fenomen tego deseru uwielbianego przez turystów? FILM, ZDJĘCIA Tomasz Pawlak

Trzebnica jest znana ze wspaniałych terenów, na których sadownicy uprawiają pyszne owoce, w szczególności jabłka. Co roku podczas Święta Sadów można zaopatrzyć się w świeże owoce. Jednak to nie wszystko – lokalne cukiernie wprowadziły do swojej oferty specjalną szarlotkę, która aspiruje do miana produktu lokalnego – Trzebnickiej szarlotki.