Prasówka tygodniowa z 27.08.2023 w Trzebnicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Sklep odzieżowy Primark otworzył się w środę (23 sierpnia) we Wrocławiu. Do centrum Magnolia Park zawitały tłumy. Kolejki ustawiały się od 6 rano, a zaraz po otwarciu nie dało się przejść żadną alejką. Byliście na otwarciu? Znajdźcie się na zdjęciach!

W Rząśniku w powiecie złotoryjskim podczas remontu zawalił się budynek mieszkalny. Do tragedii doszło 23 sierpnia ok godz. 11. Pod gruzami znalazło się dwóch robotników, którzy prowadzili remont. Na miejscu działa kilkanaście jednostek straży pożarnej, m.in. specjalistyczna jednostka z Wałbrzycha, która zajmuje się poszukiwaniem osób pod gruzami.

Oszczędzanie na ubraniach w dzisiejszych czasach, kiedy trendy mody wciąż się zmieniają, a ceny rosną, staje się prawdziwym wyzwaniem. Mimo to istnieją sposoby, by móc cieszyć się piękną garderobą, nie obciążając przy tym zbytnio portfela. Wystarczy nieco chęci i wysiłku, aby już więcej nie wypowiedzieć znamiennego „nie mam się w co ubrać!”, ale jednocześnie nie wydać przy tym majątku.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna para, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia. Topowy siatkarz polskiej reprezentacji i aktorka jakiś czas temu postanowili porzucić życie w stolicy i przenieśli się do luksusowego domu za miastem. Zajrzyj do ich wyjątkowej willi i zobacz, jak modnie ją urządzili. Sprawdź, jak luksusowo żyje na co dzień Zosia Zborowska z popularnym sportowcem, córeczką i psem.