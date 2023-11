Prasówka 5.11.2023 z całego tygodnia w Trzebnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W powiecie trzebnickim, podobnie jak w całej Polsce, ruszyła policyjna akcja o kryptonimie "Akcja Znicz". Obecnie na drogach można zauważyć większą obecność patrolów policyjnych. Święta Wszystkich Świętych oraz Wszystkich Zmarłych to czas refleksji, ale nie możemy zapominać o własnym bezpieczeństwie. Intensywny ruch przy cmentarzach i na drogach trwać będzie do niedzieli.

Na początku warto podkreślić różnicę między obchodzeniem uroczystości Wszystkich Świętych, która przypada 1 listopada, a późniejszym dniem Wszystkich Zmarłych zwanym też Świętem Zmarłych. 1 listopada to radosne święto liturgiczne, które celebrujemy w białym kolorze, wspominając tych, którzy według naszej wiary zasłużyli na miejsce w niebie jako święci. Co ważne, aż do 8 listopada można otrzymać odpust zupełny o ofiarować go za zmarłego.