Trwa Akcja Znicz w powiecie trzebnickim. Uważajcie na drogach, parkingach i cmentarzach FILM, ZDJĘCIA

Akcja Znicz 2023 w Trzebnicy i całej Polsce

Wielu z nas wybiera się na odległe cmentarze spoza swojego miejsca zamieszkania. Dlatego ważne jest, abyśmy zwracali szczególną uwagę na drodze. Zanim wyruszymy w daleką podróż, upewnijmy się, że jesteśmy wypoczęci i trzeźwi, gdy wsiadamy za kierownicę. Podczas parkowania samochodu dbajmy o to, aby stał on w miejscach do tego przeznaczonych oraz były one dobrze oświetlone – to może odstraszyć potencjalnych złodziei.

Jeśli opuszczamy swoje mieszkanie na czas nieobecności, warto poprosić sąsiada lub znajomego, aby czasem rzucił okiem, co się tam dzieje. Na dużych, rzadko odwiedzanych cmentarzach warto wyposażyć dzieci i osoby starsze w telefon komórkowy lub karteczkę z numerem telefonu, pod którym można się skontaktować w razie zgubienia się.

Przy planowaniu podróży sugerujemy ograniczenie ilości gotówki i wartościowych przedmiotów, które zabieramy ze sobą. Nie tylko zwiększy to nasze bezpieczeństwo, ale także pozwoli na spokojniejsze przeżycie tego ważnego czasu zadumy i pamięci.