Czy Big Buła z Anglii pojawi się na trzebnickich ulicach? Polski street food robi furorę za granicą. Chcą przenieść się do Trzebnicy

- Cześć Trzebniczanie! Przychodzę dziś do was z pytaniem, czy uważacie, że otworzenie lokalu z Polskim Street Foodem w Trzebnicy to dobry pomysł ? Na chwile obecną mieszkamy w UK i tutaj prowadzimy z sukcesem od kilku lat małą gastronomię Big Buła - Polish Street Food z wrocławskimi knyszami i innymi specjałami. Oczywiście wyróżnia nas to że wszystko robimy sami, każde mięso, sosy, marynaty itp. są robione od podstaw przeze mnie osobiście, bez użycia żadnych pół produktów z marketów, oraz są moimi autorskimi przepisami -