Bezpłatne wakacyjne zajęcia Fitness w Trzebnicy. Trwają zapisy. Sprawdźcie jakie są terminy zajęć

Ruszyły zapisy na bezpłatne wakacyjne zajęcia fitness w Trzebnicy organizowane przez Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji "Trzebnica-Zdrój". Zajęcia będą się odbywać w czwartki na wyspie nad trzebnickimi stawami, a w razie niepogody zostaną przeniesione do hali sportowej ZAPO przy ul, Kościelnej.

Pierwsze zajęcia są zaplanowane na czwartek 21 lipca. Kolejne terminy to: 28 lipca, 4 i 11 sierpnia. Początek zajęć o godz. 18.00.

Uczestnicy powinni przynieść ze sobą matę do ćwiczeń. Dodatkowo, na każdych zajęciach uczestnicy otrzymają potwierdzenie brania w nich udziału. Na zakończenie, wśród tych, którzy wezmą udział we wszystkich treningach zostaną wylosowane atrakcyjne nagrody.

Podobne zajęcia były organizowane już w poprzednich latach (fot: UM Trzebnica):