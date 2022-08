Zmiany w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy. Odchodzi dyrektor placówki

Szykują się zmiany na najwyższym stanowisku w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy. Po kilku latach, odchodzi dotychczasowy dyrektor tej placówki - Barbara Smaś. Według informacji uzyskanej od Burmistrza Gminy Trzebnica - Marka Długozimy, dyrektor złożyła w czerwcu wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia trwa do końca sierpnia.

Na dzień dzisiejszy dyrektora zastępuje Kierownik Działu Administracji GCKiS - Agata Stępień.

Kto obejmie teraz to stanowisko? Czy będzie ogłoszony we wrześniu konkurs, czy zostanie powołana osoba Pełniąca Obowiązki?

Marek Długozima poinformował nas, że na razie nie było to jeszcze rozważane. Nie wiemy więc, czy stanowisko obejmie osoba pełniąca obowiązki, która musiałaby być mianowana przez burmistrza, czy zostanie rozpisany konkurs na to stanowisko i w jakim terminie.

Barbara Smaś potwierdziła w rozmowie telefonicznej, że w czerwcu złożyła wypowiedzenie. Nie chciała jednak komentować powodów takiej decyzji: