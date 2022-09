Zastanawiasz się co z najbliższym weekendem? Oto najciekawsze wydarzenia w powiecie trzebnickim. Sprawdź co będzie się działo

Nadchodzący weekend w powiecie trzebnickim (30 września – 2 października) zapowiada się interesująco już praktycznie od piątkowego popołudnia, kiedy to w Zawoni zagości światowej sławy pisarz - Graham Masterton. Później będzie już tylko ciekawiej, aż do niedzieli, kiedy to w Rudzie Żmigrodzkiej odbędzie się Festiwal Karpia i Lasu. Zresztą, sami zobaczcie.

Spotkanie z Grahamem Mastertonem – piątek 30 września (Gmina Biblioteka Publiczna w Zawoni)

– piątek 30 września (Gmina Biblioteka Publiczna w Zawoni) Jabłkobranie u Celmerów – sobota i niedziela 1-2 października

– sobota i niedziela 1-2 października Mini Mistrzostwa Świata drużyn orlików – 1 października (boiska w Obornikach Śląskich i Pęgowie)

– 1 października (boiska w Obornikach Śląskich i Pęgowie) Winobranie w 55-100 – 1 października (Rzepotowice)

– 1 października (Rzepotowice) Festiwal Karpia i Lasu "Karp w Lesie" – 2 października (Ruda Żmigrodzka)

– 2 października (Ruda Żmigrodzka) Rowerem na Festiwal Karpia – 2 października (Żmigród – Ruda Żmigrodzka)