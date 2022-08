Wyłączenia prądu w miejscowościach powiatu trzebnickiego 9 sierpnia. Sprawdźcie gdzie i w jakich godzinach zabraknie prądu w gniazdkach

9 sierpnia w kilku miejscowościach powiatu trzebnickiego planowane są czasowe wyłączenia dostaw prądu. Tym razem, dystrybutor energii elektrycznej zaplanował wyłączenia na terenie dwóch gmin: Wisznia Mała oraz Żmigród. Sprawdźcie gdzie i w jakich godzinach w gniazdkach zabraknie prądu.

Najczęstsze przyczyny wyłączeń prądu to: modernizacja sieci, konserwacja stacji transformatorowej, awarie np. zerwana sieć , uszkodzenia spowodowane przez człowieka. Powodem wyłączeń mogą być także awarie instalacji domowej budynków jednorodzinnych lub w części budynków administrowanych, skutkujące najczęściej zadziałaniem wkładek bezpiecznikowych.

Poniżej szczegółowy harmonogram włączeń energii elektrycznej na dzień 9 sierpnia:

Pierwoszów/b] - od godz. 7.30 do 9.00Wisznia Mała Ferma - od godz. 7.30 do 18.00Kędzie - od godz. 9.00 do 14.00Pierwoszów - od godz. 16.00 do 18.00**