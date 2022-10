Woda płynie ulicą Samarytańską w Trzebnicy. Awaria trwa od poniedziałku. Ergo twierdzi, że to kanalizacja [ZDJĘCIA]

Woda wypływa ze skarpy przy budynku wspólnoty mieszkaniowej nr 13 (piękny zabytkowy budynek poniemieckiego schroniska młodzieżowego). Awaria trwa od poniedziałku 3 października i była zgłaszana zarówno do zarządcy wspólnoty - Elżbieta i Maciej Adamek oraz do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Ergo Trzebnica.

Pracownicy Ergo byli na miejscu i sprawdzali, co się stało:

- Podejrzewamy, że nie jest to awaria ani na przyłączu wodociągowym, ani na sieci wodociągowej. Podejrzewamy, że jest to awaria wynikająca z nieszczelności szamba lub uszkodzenia przyłącza kanalizacyjnego. Tak to przynajmniej wynika z map i inwentaryzacji przeprowadzonej na miejscu przez naszych pracowników. Żeby to sprawdzić musi zostać najpierw wypompowane i wyczyszczone szambo

- informuje Aleksandra Błędowska z Ergo Trzebnica.

Rzeczywiście Maciej Adamek potwierdził, że w dniu dzisiejszym przepływowe szambo przy budynku zostanie wyczyszczone. Jeżeli okaże się, że nie jest to jednak wina kanalizacji, najprawdopodobniej w najbliższych dniach będą wykonywane odkrywki na terenie nieruchomości oraz można się spodziewać przerw w dostawach wody dla okolicznych ulic.

Póki co woda płynie już trzeci dzień.