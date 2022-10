Uroczysta gala organizacji seniorów 19 października w Trzebnicy. Znakomici goście, odznaczenia oraz występy. Zobaczcie zdjęcia

Jubileusz Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Trzebnicy

19 października w sali Kina Polonia w Trzebnicy odbyła się uroczysta gala z okazji 35-lecia działalności trzebnickiego oddziału Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Związek powstał w styczniu 1987 roku. W latach 80-tych biuro związku mieściło się w Trzebnicy przy ul. Wolności 12 (dzisiejsza ulica ks. Wawrzyńca Bochenka). 30 listopada 2015 roku wybrany został nowy skład zarządu. Przewodniczącą związku została wówczas Helena Jaworska, która pełni tę funkcję do dzisiaj. Był to jak się okazało wielki zwrot w historii związku, który wówczas przechodził kryzys organizacyjny i groziła mu likwidacja. Na szczęście nowy prezes wraz z zarządem tchnęli „nowe życie” w działalność organizacji, która zaczęła bardzo aktywne działania.

Rozwój organizacji seniorów w Trzebnicy

W 2016 roku, dzięki wsparciu burmistrza Marka Długozimy, biuro zmieniło lokalizację i przeniosło się do Trzebnickiego Ratusza. Pandemia Covid-19 (2020 rok) spowodowała tymczasowe zawieszanie działalności związku. Jednak nie mogło to zatrzymać coraz prężniej działającej organizacji w Trzebnicy.

Dowodem na to jest fakt, że jeszcze w listopadzie 2015 roku, do związku należało jedynie 86 osób, a obecnie należy do niego 560 osób.

Skąd ten wzrost zainteresowania?

Bardzo wzrosła aktywność związku, który oprócz częstych spotkań na miejscu zaczął organizować mnóstwo wyjazdów, wycieczek zarówno na terenie Polski, jak i za granicą (Włochy, Węgry, Czechy). Zresztą podczas gali, można było podziwiać mnóstwo zdjęć, które seniorzy przywieźli ze swoich wyjazdów.